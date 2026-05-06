il mistero

"Grande Fratello Vip", Marco Berry svela l'identità di Abelarda Prunotti

L'illusionista ha appellato Alessandra Mussolini con un soprannome che ha sollevato più di un interrogativo in Casa

06 Mag 2026 - 01:02
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Chi è Abelarda Prunotti? Il mistero sul soprannome utilizzato da Marco Berry per appellare Alessandra Mussolini ha tenuto banco tutta la settimana nella Casa del "Grande Fratello Vip" e ha sollevato molti interrogativi tra i coinquilini. Nel corso della puntata del 5 maggio l'illusionista, messo alle strette, ha deciso finalmente di rivelarne l'identità. 

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"All'interno della Casa le clip ci rappresentano come buoni e cattivi ma in realtà cerchiamo di vivere la giornata come possiamo, in attesa della diretta", è la premessa di Marco che poi aggiunge: "Ho pensato che per far arrabbiare Alessandra senza insultarla con parolacce la cosa migliore da fare era toccarla sul suo ego".

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"Ho pensato al nome peggiore possibile che potesse renderla nevrastenica e mi sono inventato di sana pianta Abelarda Prunotti", prosegue Marco Berry tra l'incredulità degli altri coinquilini. "Ma quindi non esiste, è un nome di fantasia?", chiede conferma dallo studio Ilary Blasi. Interviene a quel punto Cesara Buonamici. "Più l'ha chiamata Abelarda, più l'hanno votata da casa e ora anche grazie a questo Alessandra si trova in finale mentre lui è in nomination", sottolinea l'opinionista. E ironizza: "Una strategia micidiale". "Marco sei tremendo", chiosa Mussolini.

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