"Grande Fratello Vip", Marco Berry svela l'identità di Abelarda Prunotti
L'illusionista ha appellato Alessandra Mussolini con un soprannome che ha sollevato più di un interrogativo in Casa
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Chi è Abelarda Prunotti? Il mistero sul soprannome utilizzato da Marco Berry per appellare Alessandra Mussolini ha tenuto banco tutta la settimana nella Casa del "Grande Fratello Vip" e ha sollevato molti interrogativi tra i coinquilini. Nel corso della puntata del 5 maggio l'illusionista, messo alle strette, ha deciso finalmente di rivelarne l'identità.
"All'interno della Casa le clip ci rappresentano come buoni e cattivi ma in realtà cerchiamo di vivere la giornata come possiamo, in attesa della diretta", è la premessa di Marco che poi aggiunge: "Ho pensato che per far arrabbiare Alessandra senza insultarla con parolacce la cosa migliore da fare era toccarla sul suo ego".
"Ho pensato al nome peggiore possibile che potesse renderla nevrastenica e mi sono inventato di sana pianta Abelarda Prunotti", prosegue Marco Berry tra l'incredulità degli altri coinquilini. "Ma quindi non esiste, è un nome di fantasia?", chiede conferma dallo studio Ilary Blasi. Interviene a quel punto Cesara Buonamici. "Più l'ha chiamata Abelarda, più l'hanno votata da casa e ora anche grazie a questo Alessandra si trova in finale mentre lui è in nomination", sottolinea l'opinionista. E ironizza: "Una strategia micidiale". "Marco sei tremendo", chiosa Mussolini.