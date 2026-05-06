"Grande Fratello Vip", Marco Berry svela l'identità di Abelarda Prunotti

"Ho pensato al nome peggiore possibile che potesse renderla nevrastenica e mi sono inventato di sana pianta Abelarda Prunotti", prosegue Marco Berry tra l'incredulità degli altri coinquilini. "Ma quindi non esiste, è un nome di fantasia?", chiede conferma dallo studio Ilary Blasi. Interviene a quel punto Cesara Buonamici. "Più l'ha chiamata Abelarda, più l'hanno votata da casa e ora anche grazie a questo Alessandra si trova in finale mentre lui è in nomination", sottolinea l'opinionista. E ironizza: "Una strategia micidiale". "Marco sei tremendo", chiosa Mussolini.