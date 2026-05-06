"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro su Francesca Tocca: "Una sorta d'amore tra noi ci sarà sempre"
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Durante la puntata del 5 maggio di "Grande Fratello Vip" Ilary Blasi "spedisce" Raimondo Todaro nel Localino. Qui il ballerino ripercorre la sua "linea della vita" caratterizzata da alti e bassi come la separazione dalla ex moglie Francesca Tocca.
"Non mi sentivo più la priorità. Forse ci siamo amati talmente tanto all'inizio che poi inevitabilmente la nostra storia è andata scemando e non ci siamo più accontentati", afferma Raimondo. Alla domanda della conduttrice se ci sia ancora spazio per una riconciliazione il ballerino precisa: "L'amore per come intendi tu è finito ma lei resta la madre di nostra figlia Jasmine e una sorta di amore tra noi ci sarà sempre anche se cambia forma".
Raimondo Todaro dedica un pensiero alla "seconda famiglia", gli allievi della sua scuola di danza. "Grazie ai tuoi insegnamenti, la tua allieva Anna ha vinto i campionati europei di ballo latinoamericano", annuncia Ilary. "Sono anni di lavoro, ero indeciso se partecipare al GF perché non volevo abbandonare i miei ragazzi", dice emozionato il ballerino.