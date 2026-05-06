"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro su Francesca Tocca: "Una sorta d'amore tra noi ci sarà sempre"

"Non mi sentivo più la priorità. Forse ci siamo amati talmente tanto all'inizio che poi inevitabilmente la nostra storia è andata scemando e non ci siamo più accontentati", afferma Raimondo. Alla domanda della conduttrice se ci sia ancora spazio per una riconciliazione il ballerino precisa: "L'amore per come intendi tu è finito ma lei resta la madre di nostra figlia Jasmine e una sorta di amore tra noi ci sarà sempre anche se cambia forma".