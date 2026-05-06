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"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro su Francesca Tocca: "Una sorta d'amore tra noi ci sarà sempre"

06 Mag 2026 - 00:00
© Da video

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Durante la puntata del 5 maggio di "Grande Fratello Vip" Ilary Blasi "spedisce" Raimondo Todaro nel Localino. Qui il ballerino ripercorre la sua "linea della vita" caratterizzata da alti e bassi come la separazione dalla ex moglie Francesca Tocca

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"Non mi sentivo più la priorità. Forse ci siamo amati talmente tanto all'inizio che poi inevitabilmente la nostra storia è andata scemando e non ci siamo più accontentati", afferma Raimondo. Alla domanda della conduttrice se ci sia ancora spazio per una riconciliazione il ballerino precisa: "L'amore per come intendi tu è finito ma lei resta la madre di nostra figlia Jasmine e una sorta di amore tra noi ci sarà sempre anche se cambia forma".

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Raimondo Todaro dedica un pensiero alla "seconda famiglia", gli allievi della sua scuola di danza. "Grazie ai tuoi insegnamenti, la tua allieva Anna ha vinto i campionati europei di ballo latinoamericano", annuncia Ilary. "Sono anni di lavoro, ero indeciso se partecipare al GF perché non volevo abbandonare i miei ragazzi", dice emozionato il ballerino. 

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