"Grande Fratello Vip", tensione alle stelle tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: "Appena sveglia inizia a rompere"

"Adesso ti tolgo tutti i trucchi, chi sei per stare lì con tutti quei trucchi. Te li prendo e te li nascondo" minaccia Alessandra Mussolini mentre Antonella Elia ignora la coinquilina e si confronta con Marco Berry: "Sostiene che mi toglie tutti i trucchi perché questa non è la mia postazione. Appena si sveglia comincia a rompere, è un incubo", lamenta prima di iniziare a dare testate alla porta. "Mi piace molto come idea" interviene Adriana Volpe accomodandosi sulla nuova postazione. "Non ci pensare proprio" attacca Alessandra Mussolini.