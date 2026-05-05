"Grande Fratello Vip", tensione alle stelle tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: "Appena sveglia inizia a rompere"
Scoppia lo scontro nella casa che coinvolge anche Adriana Volpe e Francesca Manzini
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Scontro di prima mattina nella casa del "Grande Fratello Vip" tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Infastidita dallo spostamento di una poltrona che si trovava nella sua stanza, Alessandra nasconde per ripicca i trucchi della sua coinquilina, nella lite vengono coinvolte anche Adriana Volpe e Francesca Manzini.
"Adesso ti tolgo tutti i trucchi, chi sei per stare lì con tutti quei trucchi. Te li prendo e te li nascondo" minaccia Alessandra Mussolini mentre Antonella Elia ignora la coinquilina e si confronta con Marco Berry: "Sostiene che mi toglie tutti i trucchi perché questa non è la mia postazione. Appena si sveglia comincia a rompere, è un incubo", lamenta prima di iniziare a dare testate alla porta. "Mi piace molto come idea" interviene Adriana Volpe accomodandosi sulla nuova postazione. "Non ci pensare proprio" attacca Alessandra Mussolini.
Poi arriva lo scontro con Francesca Manzini: "Tu non capisci una mazza, sei ingiudicabile dall'alto della tua intelligenza e umanità. Dovresti cercare di svegliarti", dice Antonella mettendo la coinquilina in guardia dal fidarsi troppo della Mussolini. Anche Adriana Volpe non si risparmia: "Lei ha bisogno di qualcuno che la ascolta, non le dare voce". La discussione finisce cercando di spronare Francesca a diffidare di Alessandra.