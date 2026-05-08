"Grande Fratello Vip", torna la passione tra Lucia e Renato: il bacio a cena

Lucia Ilardo e Renato Biancardi nel monolocale del "Grande Fratello Vip" si lasciano andare ad un momento di intimità e tornano a baciarsi: "Dammi un bacetto", afferma lei mentre sono abbracciati sul divano.

Durante la cena, i due concorrenti si sono divertiti a simulare un primo appuntamento. "Lucia parlami un po' di te, io non ti conosco", le parole di Renato.