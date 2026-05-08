PASSIONE IMPROVVISA

"Grande Fratello Vip", torna la passione tra Lucia e Renato: il bacio a cena

Una romantica conclusione per i due concorrenti che si divertono a simulare un primo appuntamento

08 Mag 2026 - 12:31
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Lucia Ilardo e Renato Biancardi nel monolocale del "Grande Fratello Vip" si lasciano andare ad un momento di intimità e tornano a baciarsi: "Dammi un bacetto", afferma lei mentre sono abbracciati sul divano.
Durante la cena, i due concorrenti si sono divertiti a simulare un primo appuntamento. "Lucia parlami un po' di te, io non ti conosco", le parole di Renato. 

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Tra risate e confidenze, i due ragazzi si lasciano andare ad una conversazione intima, confrontandosi sulle loro esperienze passate in ambito sentimentale. In seguito Renato ha confidato a Lucia: "Io con le donne ho vergogna". Dopo momenti in cui l'intesa tra i due concorrenti era palpabile, arriva il bacio finale che Renato cerca di nascondere con un cuscino.

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