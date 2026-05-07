Il "Diavolo veste Prada" arriva al "GF Vip": Alessandra Mussolini e Antonella Elia nei panni di Miranda Priestly

Il "Diavolo veste Prada" arriva anche al "Grande Fratello Vip". Nelle ultime ore la produzione ha proposto di mettere alla prova le due finaliste di questa edizione, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due protagoniste del reality hanno cimentarsi in una prova di recitazione vestendo i panni dell'iconica Miranda Priestly.
Dopo essere state in Confessionale, Antonella Elia e Alessandra Mussolini radunano i concorrenti nel salone della Casa e spiegano quello che sta per accadere: "Concorrenti, il Grande Fratello questa settimana vi offre un'occasione per mostrare un altro vostro talento, quello della recitazione. Le due finaliste si sfideranno a colpi di stile e cattiveria nei panni dell'iconica Miranda Priestly protagonista del film: Il Diavolo veste Prada. Chi tra Alessandra e Antonella sarà la vera primadonna della casa?".
Elia e Mussolini si dicono impazienti di cominciare, entrambe avranno le rispettive Anne Hathaway: Francesca Manzini e Lucia Ilardo hanno dovuto interpretare Andy. Tra stile, ironia e l'inconfondibile punta di "cattiveria" che contraddistingue il personaggio, le due concorrenti si calano subito nella parte: entrambe con ottimi risultati.