Il "Diavolo veste Prada" arriva al "GF Vip": Alessandra Mussolini e Antonella Elia nei panni di Miranda Priestly

Dopo essere state in Confessionale, Antonella Elia e Alessandra Mussolini radunano i concorrenti nel salone della Casa e spiegano quello che sta per accadere: "Concorrenti, il Grande Fratello questa settimana vi offre un'occasione per mostrare un altro vostro talento, quello della recitazione. Le due finaliste si sfideranno a colpi di stile e cattiveria nei panni dell'iconica Miranda Priestly protagonista del film: Il Diavolo veste Prada. Chi tra Alessandra e Antonella sarà la vera primadonna della casa?".