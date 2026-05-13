"Grande Fratello Vip", la terza finalista è Lucia Ilardo: "Sto vivendo un sogno bellissimo"

All'inizio della puntata - Ilary Blasi ha convocato i cinque inquilini al televoto - Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras nella Nuvola. Le prime ad avanzare sono le due concorrenti e il ballerino. Poco dopo i tre vengono convocati in studio per un decisivo faccia a faccia con le opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.