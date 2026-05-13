"Grande Fratello Vip", la terza finalista è Lucia Ilardo: "Sto vivendo un sogno bellissimo"

Lucia Ilardo è la terza finalista di questa edizione del "Grande Fratello Vip". Nella puntata del 12 maggio la concorrente si è aggiudicata il rush decisivo in un duello all'ultimo voto contro Adriana Volpe. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha raggiunto così Antonella Elia e Alessandra Mussolini già qualificate nella corsa per la vittoria.
All'inizio della puntata - Ilary Blasi ha convocato i cinque inquilini al televoto - Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras nella Nuvola. Le prime ad avanzare sono le due concorrenti e il ballerino. Poco dopo i tre vengono convocati in studio per un decisivo faccia a faccia con le opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Il verdetto - In un crescendo di suspence la conduttrice ha svelato ai tre concorrenti convenuti in studio l'esito del televoto. Lucia si aggiudica la vittoria per il terzo posto in palio alla finale con il 33,5% delle preferenze contro il 31,8% di Adriana. "Sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti", sono le prime parole a caldo dell'inquilina. "La tua dolcezza ti ha portato fino a qua", riconosce Adriana. Raimondo ha poi rivelato che parlando della finale Lucia era tra tutti la più rattristata dall'idea di lasciare la Casa. "Creerò subito un gruppo Whatsapp!", scherza.