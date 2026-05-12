"Grande Fratello Vip", due sorprese e il terzo finalista: le anticipazioni della sedicesima puntata

Martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



La Casa contro Francesca Manzini: unica esclusa dal televoto per diventare finalista, il suo comportamento è al centro delle critiche di tutti. Per alcuni egocentrica, per altri furba vittimista, stasera proverà a difendersi da ogni accusa. Ce la farà?



Chi è davvero Raimondo Todaro? Un leale concorrente e compagno di viaggio oppure un abile stratega? C'è chi inizia a dubitare.



Rinasce una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe e la gara dei talenti ha il sapore di rivalsa interna: le tre regine contro la loro "nemica" numero uno Francesca Manzini. Chi vincerà?