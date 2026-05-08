"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quindicesima puntata

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all'ultima provocazione?