"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe risponde alle critiche: "Ognuno ha il suo carattere"

"Rimango delusa quando vedo una Francesca che attacca su qualcosa che non ha fondamenta", commenta la showgirl, criticando quindi la scelta dell'imitatrice di nascondere per buona parte del reality il suo stato sentimentale.



"Che cosa ci sei venuta a fare qua se non ti racconti?", ribatte Francesca Manzini, accusando la concorrente di non essere sincera. A queste parole fa eco l'analisi di Alessandra Mussolini: "Penso che Antonella abbia veramente un'amicizia nei confronti di Adriana, ma non so se Adriana sia veramente sincera anche nei confronti di Antonella, perché è come se avesse paura di parlare".