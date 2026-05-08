"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe risponde alle critiche: "Ognuno ha il suo carattere"

Al "Grande Fratello Vip", Adriana Volpe è chiamata a rispondere a chi la accusa di nascondersi e di giocare a sottrarsi. Durante la quindicesima puntata del reality, in onda venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5, la concorrente viene invitata al centro dello studio per ribattere ai commenti di alcuni concorrenti, tra cui Francesca Manzini.
"Rimango delusa quando vedo una Francesca che attacca su qualcosa che non ha fondamenta", commenta la showgirl, criticando quindi la scelta dell'imitatrice di nascondere per buona parte del reality il suo stato sentimentale.
"Che cosa ci sei venuta a fare qua se non ti racconti?", ribatte Francesca Manzini, accusando la concorrente di non essere sincera. A queste parole fa eco l'analisi di Alessandra Mussolini: "Penso che Antonella abbia veramente un'amicizia nei confronti di Adriana, ma non so se Adriana sia veramente sincera anche nei confronti di Antonella, perché è come se avesse paura di parlare".
E quando l'opinionista Selvaggia Lucarelli fa notare meno genuinità rispetto ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le due concorrenti già finaliste, Adriana Volpe spiega: "Io ho un altro carattere, cerco sempre di trovare un lato bello, di evitare problemi se ci sono. Non riesco a essere diretta, a infliggere, etichettare e iniettare veleno. Ognuno ha il suo carattere, io credo nella diplomazia".