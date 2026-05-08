"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro "preoccupato" per la fidanzata dopo aver parlato di Francesca Tocca

© Da video
Raimondo Todaro cerca di serenità dopo la quattordicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Per il ballerino, l'ultima è stata una puntata complicata: dopo aver affrontato la sua linea della vita, un format in cui i concorrenti raccontano la propria storia personale, Todaro ha dovuto affrontare anche la situazione legata alla fine della suo matrimonio con Francesca Tocca, da cui ha avuto una figlia: Jasmine.
Nonostante la gioia per la sorpresa ricevuta, al termine della puntata il Vip al termine della puntata si è mostrato pensieroso e ha confidato ai suoi coinquilini alcune preoccupazioni. La preoccupazione di Raimondo è quella di aver più volte menzionato la sua fidanzata durante la "linea della vita" ma, non essendo stata menzionata nel corso della diretta, dove invece si è parlato ampiamente di Francesca Tocca. Questo aspetto del racconto lo agita e spiega di temere che la sua attuale compagna possa esserci rimasta male.
“Nella linea della vita avevo parlato anche della mia ragazza. Avevo concluso parlando di lei" spiega, mostrando un po' di amarezza. A dargli tranquillità sono i suoi compagni di viaggio: Francesca Manzini e Marco Berry. I due concorrenti provano a rasserenarlo, spiegandogli che in diretta è stata mostrata solo una parte del suo racconto e sicuramente la sua fidanzata capirà. "È intelligente" concludono, esortandolo a non rimuginare su quanto accaduto.