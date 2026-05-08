"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro "preoccupato" per la fidanzata dopo aver parlato di Francesca Tocca

Nonostante la gioia per la sorpresa ricevuta, al termine della puntata il Vip al termine della puntata si è mostrato pensieroso e ha confidato ai suoi coinquilini alcune preoccupazioni. La preoccupazione di Raimondo è quella di aver più volte menzionato la sua fidanzata durante la "linea della vita" ma, non essendo stata menzionata nel corso della diretta, dove invece si è parlato ampiamente di Francesca Tocca. Questo aspetto del racconto lo agita e spiega di temere che la sua attuale compagna possa esserci rimasta male.