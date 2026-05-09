"Grande Fratello Vip", l'eliminato e le nomination della puntata dell'8 maggio

Un'eliminazione definitiva e un nuovo televoto volto a eleggere il terzo finalista segnano la quindicesima puntata del "Grande Fratello Vip".

L'appuntamento in onda venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5 segue un televoto flash tra Adriana Volpe, Raul Dumitras e Marco Berry.



L'illusionista risulta il meno votato dal pubblico ed è costretto ad abbandonare la Casa. "Per è stato bellissimo, eccezionale. Il mio obiettivo era arrivare al mio compleanno e l'ho fatto - aveva commentato poco prima di scoprire il verdetto -. Poi andando avanti i rapporti crescono, con alcuni siamo diventati una famiglia".