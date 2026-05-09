"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe riceve il messaggio del compagno: "Ti dirò cose bellissime, ma solo nostre"

"Contro ogni previsione, sono io a scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima", esordisce Dario nel video-messaggio.

La sorpresa prosegue con la promessa di dirle presto "cose bellissime, ma solo nostre" e un chiarimento: "Quando pensi a me, non avere dubbi: sono sempre profondamente fiero di te.