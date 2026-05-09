"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe riceve il messaggio del compagno: "Ti dirò cose bellissime, ma solo nostre"

Al "Grande Fratello Vip" va in scena una puntata ricca di emozioni per Adriana Volpe. Durante l'appuntamento in onda venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5, la showgirl è prima chiamata a confrontarsi con Francesca Manzini e Alessandra Mussolini - le quali la accusano di non essere del tutto sincera nel reality -, poi affronta il televoto flash che la vede superare il rischio dell'eliminazione definitiva ai danni di Marco Berry e infine riceve la lettera del suo compagno Dario.
La showgirl non si è mai soffermata sulla sua vita privata, ma recentemente non ha nascosto alcuni dubbi su chi avrebbe trovato ad aspettarla fuori dalla Casa del "Grande Fratello Vip". Dubbi ai quali Dario ha prontamente risposto attraverso una toccante lettera in cui manifesta tutto il suo amore.
"Contro ogni previsione, sono io a scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima", esordisce Dario nel video-messaggio.
La sorpresa prosegue con la promessa di dirle presto "cose bellissime, ma solo nostre" e un chiarimento: "Quando pensi a me, non avere dubbi: sono sempre profondamente fiero di te.
"È il regalo più bello che mi potesse fare -, commenta Adriana Volpe, spiegando tutta la riservatezza del suo compagno -. Avevo anche paura a dire il suo nome perché non volevo tirarlo dentro in quello che stavo facendo qua. Lo volevo proteggere in qualche modo, ma allo stesso tempo volevo dirgli che mi manca e che lo amo tanto. Grazie di cuore".