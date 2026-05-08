"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini ricorda in lacrime il suo passato: "La mia non è stata una famiglia"

"Il silenzio è stato il co-protagonista della mia vita. Provavo a dargli un rumore io, nella ricerca della gioia e della felicità per me", ha raccontato in lacrime la concorrente, manifestando tutta la sua sofferenza. Quindi, Francesca Manzini si è soffermata sulla figura paterna, spiegando di non riuscire a viverlo.

"Io ho difeso sempre entrambi i miei genitori, è importante che si stimino e si rispettino perché hanno messo al mondo due figli e penso abbiano fatto dei lavori buoni. Ma questo amore non c'è mai stato, sono stati incapaci di amarsi, però questo ha reso me capace di provare amore e magari un giorno di essere amata".