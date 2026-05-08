"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini ricorda in lacrime il suo passato: "La mia non è stata una famiglia"

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di riflessioni e ricordi per Francesca Manzini. Come ricostruito durante la quindicesima puntata del reality, l'imitatrice ha avuto recentemente modo di aprirsi e soffermarsi sui conflitti vissuti in famiglia. "La mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia", aveva rivelato in Confessionale, soffermandosi sulla separazione dei genitori e sul rapporto piuttosto freddo con il padre. Una situazione che ha spinto la sorella maggiore ad allontanarsi in maniera molto netta.
"Il silenzio è stato il co-protagonista della mia vita. Provavo a dargli un rumore io, nella ricerca della gioia e della felicità per me", ha raccontato in lacrime la concorrente, manifestando tutta la sua sofferenza. Quindi, Francesca Manzini si è soffermata sulla figura paterna, spiegando di non riuscire a viverlo.
"Io ho difeso sempre entrambi i miei genitori, è importante che si stimino e si rispettino perché hanno messo al mondo due figli e penso abbiano fatto dei lavori buoni. Ma questo amore non c'è mai stato, sono stati incapaci di amarsi, però questo ha reso me capace di provare amore e magari un giorno di essere amata".
Dopo i ricordi amari, per Francesca Manzini arriva il video-messaggio della sorella Lilli: "Tu sei una grande donna. Sai perfettamente che i nostri 14 anni di differenza sono un abisso e pesano. E io posso solo amarti e non potrò mai farti del male. Io ti difenderò sempre". E conclude: "La famiglia è amore a prescindere".