"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 12 maggio

Le nomination palesi - Ilary Blasi annuncia che le nomination saranno palesi nella Mistery Room. Fanno eccezione le tre finaliste - Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo - che vengono separate dal resto del gruppo perché saranno chiamate a fare scelta in un secondo momento. Al termine delle votazioni Renato Biancardi, forte dell'appoggio di Raul Dumitras e Adriana Volpe, risulta il concorrente con più preferenze.