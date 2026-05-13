"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 12 maggio

La sedicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che questa volta indicheranno quali vip in corsa si sfideranno al televoto per il quarto posto da finalista.
Le nomination palesi - Ilary Blasi annuncia che le nomination saranno palesi nella Mistery Room. Fanno eccezione le tre finaliste - Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo - che vengono separate dal resto del gruppo perché saranno chiamate a fare scelta in un secondo momento. Al termine delle votazioni Renato Biancardi, forte dell'appoggio di Raul Dumitras e Adriana Volpe, risulta il concorrente con più preferenze.
Le nomination delle finaliste - Le tre finaliste entrano, separatamente, nella Nuvola dove a ciascuna la conduttrice chiede chi tra i concorrenti rimasti merita di restare fino all'ultimo giorno. La scelta non avviene però direttamente ma tramite una catena di esclusioni con annesse motivazioni. Antonella vota Adriana, Alessandra sceglie Raul mentre Lucia assegna la sua preferenza a Renato. Sommando le nomination delle finaliste con quelle palesi, sono Renato e Raul a giocarsi l'accesso alla finale tramite il televoto da casa.