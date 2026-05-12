"Grande Fratello Vip", Antonella Elia riceve la sorpresa dell'amica Vera Gemma: "Sei sincera, questa è la tua forza"

"Dopo la morte mio padre per un incidente quando avevo 14 anni la sua compagna Paola è rimasta scioccata e da allora ci siamo allontanate", dice Antonella mentre sullo schermo scorrono vecchie foto di famiglia. "Alla fine siamo diventate due estranee e purtroppo non sono più riuscita a recuperare questo rapporto", aggiunge. Ilary domanda a quel punto l'importanza che rivestono gli amici nella sua vita diventati come una "seconda famiglia".