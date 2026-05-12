"Grande Fratello Vip", Antonella Elia riceve la sorpresa dell'amica Vera Gemma: "Sei sincera, questa è la tua forza"

Nella puntata del 12 maggio del "Grande Fratello Vip", Antonella Elia, prima finalista di questa edizione, viene convocata da Ilary Blasi nel Localino dove riceve la sorpresa dell'amica Vera Gemma. Durante il suo percorso nella Casa la showgirl ha più volte condiviso con i compagni la solitudine che spesso prova da quando, giovanissima, ha perso entrambi i genitori.
"Dopo la morte mio padre per un incidente quando avevo 14 anni la sua compagna Paola è rimasta scioccata e da allora ci siamo allontanate", dice Antonella mentre sullo schermo scorrono vecchie foto di famiglia. "Alla fine siamo diventate due estranee e purtroppo non sono più riuscita a recuperare questo rapporto", aggiunge. Ilary domanda a quel punto l'importanza che rivestono gli amici nella sua vita diventati come una "seconda famiglia".
Tra le amiche più strette di Antonella Elia c'è l'attrice Vera Gemma che entra nel Localino per un abbraccio e un messaggio di incoraggiamento. "Non ha bisogno di consigli, nè di essere politically correct o di voler piacere a tutti i costi. Lei è una persona vera e questa è la sua forza", afferma. Poi lancia una frecciata ad Alessandra Mussolini. "Non è vero che Antonella discrimina le donne con le extension", ironizza scherzosa mostrando l'acconciatura.