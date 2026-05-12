"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro e le critiche di "gattopardismo": "Con Francesca Manzini nessun accordo"

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Nella puntata del 12 maggio di "Grande Fratello Vip" Raimondo Todaro risponde a chi lo critica di essere il più stratega all'interno della Casa. C'è chi come Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono arrivate a dire che l'amicizia tra lui e Francesca Manzini sia sospetta, frutto in realtà di un accordo avviato prima del gioco.
"Penso di essere molto diretto e di aver discusso in modo frontale con chi capitava in quel momento", sostiene Raimondo che poi respinge la definizione di stratega. "Sono sveglio perché nella vita bisogna esserlo però i calcoli che ho fatto erano matematici. Adriana è forte mentre su Raul mi sono sentito di dargli l'immunità perché era a rischio, sono cose semplici", continua il ballerino. Poi difende l'amicizia con Francesca Manzini respingendo le accuse di aver stretto un accordo prima di entrare. "Ci parlo ma qui dentro sono quello che la critica di più", dice.
Tra chi sostiene che Raimondo giochi nella Casa come uno "scacchista" c'è Selvaggia Lucarelli. "Lo abbiamo visto cambiare strategia", dice l'opinionista. "Il primo Raimondo era istintivo, irascibile, irruento. Dopo c'è stato un giro di boa ed è diventato saggio, fa spogliatoio con gli uomini e usa le doti di ballerino per intortare le donne", aggiunge. "Tra i maschietti c'è sempre stata intesa dal giorno uno", replica il danzatore. A quel punto interviene Antonella Elia che spezza una lancia a favore. "Purtroppo lui mi è simpaticissimo, mi intorta come vuole", ironizza.