"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro e le critiche di "gattopardismo": "Con Francesca Manzini nessun accordo"

"Penso di essere molto diretto e di aver discusso in modo frontale con chi capitava in quel momento", sostiene Raimondo che poi respinge la definizione di stratega. "Sono sveglio perché nella vita bisogna esserlo però i calcoli che ho fatto erano matematici. Adriana è forte mentre su Raul mi sono sentito di dargli l'immunità perché era a rischio, sono cose semplici", continua il ballerino. Poi difende l'amicizia con Francesca Manzini respingendo le accuse di aver stretto un accordo prima di entrare. "Ci parlo ma qui dentro sono quello che la critica di più", dice.