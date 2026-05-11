"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini contro tutti: "Un po' di rispetto!"

Dal canto suo invece Alessandra Mussolini lo ha percepito come un tentativo per attirare l'attenzione su di sé e ottenere una clip in diretta: "Dato che è stata votata per non andare in finale, sta facendo le clip. Io posso pensare che sei una falsona, bugiarda. Non posso credere che stai dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra. Prendi Raul e te lo baci e la colpa è nostra? Ha ragione Adriana".