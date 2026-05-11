"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini contro tutti: "Un po' di rispetto!"

Nuove tensioni nella casa del "Grande Fratello Vip". Questa volta è Francesca Manzini a litigare con gli inquilini della casa accusandoli di essere irrispettosi nel suoi confronti, in particolare di tirare fuori l'episodio di uno striptease che la concorrente avrebbe fatto per gioco a Raul Dumitras.
"Un po' di rispetto per me che ho una persona fuori", ha chiesto Manzini ai coinquilini. Renato Biancardi le ha fatto notare che è stata lei a farlo: "Non farlo se non vuoi che se ne parli". Anche Raul Dumitras gli ha dato ragione: "Se sono fidanzato non faccio lo striptease, se devo risponderti seriamente". A quel punto infastidita Francesca si è alzata da tavola e li ha accusati di non avere tatto. Poi esasperata si è rivolta al pubblico: "Se mi volete bene fatemi uscire da qui".
Anche Adriana Volpe ha commentato la reazione di Francesca Manzini chiedendosi che senso abbia compiere un gesto davanti alle telecamere per poi sperare che non si veda in tv: "Se fai uno spogliarello o dai un bacio, non è una cosa che rimane riservata. L'ennesimo melodramma, ogni volta c'è qualcuno che non ha rispetto per lei".
Dal canto suo invece Alessandra Mussolini lo ha percepito come un tentativo per attirare l'attenzione su di sé e ottenere una clip in diretta: "Dato che è stata votata per non andare in finale, sta facendo le clip. Io posso pensare che sei una falsona, bugiarda. Non posso credere che stai dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra. Prendi Raul e te lo baci e la colpa è nostra? Ha ragione Adriana".
Poi l'attacco ad Adriana Volpe: "Tu parli di me e degli altri ma non parli mai di te. Raccontaci chi è Dario, racconta di te", ha concluso Francesca Manzini.