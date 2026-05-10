"Grande Fratello Vip", Paola Caruso: "Dentro la Casa ho trasformato il mio dolore in rabbia"

Quarantatré giorni. Tanto è durata l'esperienza di Paola Caruso all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip". "Ho tirato fuori razioni di rabbia", commenta l'ex inquilina ospite a "Verissimo" nella puntata del 10 maggio 2026.
La showgirl, tra i volti storici protagonisti del "mini mondo" di "Avanti un altro", traccia un bilancio severo del suo percorso all'interno del reality dove, spiega, sono venute fuori reazioni negative alimentate dalla pressione del gioco. "Provavo emozioni forti che non riuscivo a gestire", dice l'ex bonas che confida di aver sofferto per la mancanza del compagno e, soprattutto, del figlio Michele, vittima nel 2022 di una grave lesione al nervo sciatico per un errore medico mentre si trovava in vacanza in Egitto. "Ho trasformato il dolore che avevo dentro e che cercavo di nascondere in rabbia", prosegue.
Sulle critiche ricevute, Paola Caruso afferma che da fuori è difficile capire le emozioni forti che si provano all'interno della Casa. "Ho avuto un problema a esprimere quello che provavo, mi sono resa conto che sento un grande dolore che devo ancora metabolizzare", dice l'ex concorrente che aggiunge di aver affrontato gli ultimi anni partendo da una base "sabbiosa": "Lì è crollata tutta la mia forza, mi sono vista fragile e mi sono spaventata".