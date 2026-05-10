"Grande Fratello Vip", Paola Caruso: "Dentro la Casa ho trasformato il mio dolore in rabbia"

Sulle critiche ricevute, Paola Caruso afferma che da fuori è difficile capire le emozioni forti che si provano all'interno della Casa. "Ho avuto un problema a esprimere quello che provavo, mi sono resa conto che sento un grande dolore che devo ancora metabolizzare", dice l'ex concorrente che aggiunge di aver affrontato gli ultimi anni partendo da una base "sabbiosa": "Lì è crollata tutta la mia forza, mi sono vista fragile e mi sono spaventata".