"Grande Fratello Vip", le nomination della semifinale

La semifinale del "Grande Fratello Vip" è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Al termine della puntata la rosa dei finalisti è ormai quasi al completo: dopo Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo, nel corso della puntata andata in onda venerdì 15 maggio altri due concorrenti hanno staccato il biglietto per la finale: si tratta di Raul Dumitras e Adriana Volpe, mentre è stata eliminata Francesca Manzini.