Verso la finale

"Grande Fratello Vip", le nomination della semifinale

Renato Biancardi e Raimondo Todaro si contenderanno il sesto posto per la finale del "Grande Fratello Vip" al televoto

16 Mag 2026 - 01:40
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La semifinale del "Grande Fratello Vip" è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Al termine della puntata la rosa dei finalisti è ormai quasi al completo: dopo Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo, nel corso della puntata andata in onda venerdì 15 maggio altri due concorrenti hanno staccato il biglietto per la finale: si tratta di Raul Dumitras e Adriana Volpe, mentre è stata eliminata Francesca Manzini.

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In quella che è stata una puntata un po' atipica rispetto alle altre, le nomination che si sono svolte durante la serata hanno portato a decretare il televoto che ha portato all'eliminazione di Manzini e all'approdo in finale di Volpe. Resta però ancora un posto per la finalissima in programma martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5.

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A contenderselo gli ultimi due concorrenti rimasti: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Al termine della puntata del 15 maggio, Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto: il pubblico dovrà scegliere chi dei due mandare a giocarsi le chance di vittoria nell'ultimo appuntamento di questa edizione, mentre l'altro verrà eliminat.

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