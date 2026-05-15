"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi balla la coreografia virale di Francesca Manzini | E Annalisa manda un messaggio...
Dopo i video diventati virali sui social, la cantante ha inviato un messaggio agli inquilini mentre conduttrice è entrata nella Casa per farsi spiegare i passi della nuova esibizione
© Da video
Le coreografie di Francesca Manzini ormai sono ovunque. I social sono pieni zeppi dei video in cui la concorrente mostra le sue qualità di ballerina e coreografa, ma sono altrettanto popolari i filmati in cui la vip viene attaccata dalle sue compagne di avventura per i modi in cui "impartisce le sue lezioni". Dopo aver incantato il pubblico con il suo one woman show dedicato a Lady Gaga e che aveva conquistato anche Ilary Blasi, il "Grande Fratello" ha chiesto a Manzini di preparare un nuovo spettacolo stavolta in onore di Annalisa.
Così, la settimana è trascorsa sulle note dei più grandi successi della cantante ligure: da "Esibizionista" a "Mon amour", passando per "Sinceramente". Giorni pieni di prove, passi ma anche di tensione con le altre inquiline. Momenti che il pubblico a casa a seguito divertito e incuriosito, ma che hanno catturato l'attenzione anche di Ilary Blasi che, nel corso della serata, ha voluto sperimentare in prima persona. La conduttrice, infatti, ha fatto visita agli inquilini per annunciare il quarto finalista di questa edizione e ne ha approfittato per farsi spiegare la tanto discussa coreografia.
Il videomessaggio di Annalisa
Era stato invocato dalla stessa Manzini e alla fine è arrivato. Annalisa ha inviato un videomessaggio per mandare un in bocca al lupo alle concorrenti per la loro nuova prova. "Ciao a tutti, ciao a Ilary e ciao ai ragazzi e alle ragazze ballerine. Devo dirvi che ho visto il vostro video dove chiedevate consigli, ma non ne avete bisogno", ha esordito la cantante. "Siete incredibili, vi sto seguendo e sono ammirata e divertita da quello che vedo. Grazie per l'omaggio. Ringrazio la coreografa che si è spesa tantissimo", ha anche detto Annalisa riferendosi a Francesca. "In bocca al lupo per questa esibizione e per tutto. Mi raccomando: daje di tecnicismo centrale", ha ironizzato riferendosi ancora ai termini utilizzati da Francesca. Alla fine la prova è andata, con la benedizione di Annalisa.