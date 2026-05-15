"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi balla la coreografia virale di Francesca Manzini | E Annalisa manda un messaggio...

Era stato invocato dalla stessa Manzini e alla fine è arrivato. Annalisa ha inviato un videomessaggio per mandare un in bocca al lupo alle concorrenti per la loro nuova prova. "Ciao a tutti, ciao a Ilary e ciao ai ragazzi e alle ragazze ballerine. Devo dirvi che ho visto il vostro video dove chiedevate consigli, ma non ne avete bisogno", ha esordito la cantante. "Siete incredibili, vi sto seguendo e sono ammirata e divertita da quello che vedo. Grazie per l'omaggio. Ringrazio la coreografa che si è spesa tantissimo", ha anche detto Annalisa riferendosi a Francesca. "In bocca al lupo per questa esibizione e per tutto. Mi raccomando: daje di tecnicismo centrale", ha ironizzato riferendosi ancora ai termini utilizzati da Francesca. Alla fine la prova è andata, con la benedizione di Annalisa.

