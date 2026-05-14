"Grande Fratello Vip", dopo Lady Gaga Francesca Manzini vuole "diventare" Annalisa: "Un videomessaggio e ci salvi la vita"

"La coreografa" come ormai è stata ribattezzata dalle inquiline della Casa e dalla stessa Annalisa, che proprio a Francesca Manzini aveva dedicato un post su X nei giorni scorsi, sta lavorando alla prossima esibizione con le altre donne della Casa. Francesca, instancabile e già completamente assorbita nell'atmosfera dello show, ha iniziato a impostare i primi passi della coreografia: l'obiettivo è quello di rendere omaggio al meglio ad Annalisa cercando di restare il più fedele possibile alla coreografia originale.