"Grande Fratello Vip", dopo Lady Gaga Francesca Manzini vuole "diventare" Annalisa: "Un videomessaggio e ci salvi la vita"
La concorrente si prepara alla nuova performance sulle note di "Esibizionista" e invoca l'approvazione della cantante insieme alle altre inquiline
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Al "Grande Fratello Vip" è tempo di nuove esibizioni. Archiviata la performance da solista di Francesca Manzini che nell'ultima puntata si è esibita in un omaggio cantato e ballato a Lady Gaga, la concorrente è già al lavoro per interpretare Annalisa nel prossimo appuntamento di venerdì 15 maggio.
"La coreografa" come ormai è stata ribattezzata dalle inquiline della Casa e dalla stessa Annalisa, che proprio a Francesca Manzini aveva dedicato un post su X nei giorni scorsi, sta lavorando alla prossima esibizione con le altre donne della Casa. Francesca, instancabile e già completamente assorbita nell'atmosfera dello show, ha iniziato a impostare i primi passi della coreografia: l'obiettivo è quello di rendere omaggio al meglio ad Annalisa cercando di restare il più fedele possibile alla coreografia originale.
Tuttavia, come spesso accaduto nelle ultime settimane nella Casa, il ballo è motivo di tensione: soprattutto se di mezzo ci sono Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Manzini ha infatti deciso di mettere al centro, sulle note di "Sinceramente", Lucia in quanto terza finalista ufficiale. Una decisione che però fa storcere il naso a Elia, che avrebbe preferito un'altra disposizione. Messe da parte le prime tensioni, però, in un momento di relax le concorrenti riunite si rivolgono direttamente ad Annalisa: "Un videomessaggio e ci salvi", dicono dopo aver riadattato per l'occasione il testo di "Esibizionista".