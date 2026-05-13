"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi imita i passi della coreografia di Francesca Manzini

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Le coreografie di Francesca Manzini hanno contagiato tutti. Anche Ilary Blasi: nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" di martedì 12 maggio, la conduttrice si è divertita a imitare i passi della concorrente, ormai diventata una vera e propria star dei social grazie ai suoi "tecnicismi" sulle note di Lady Gaga.
Durante la serata, Manzini è stata protagonista di un vero one-woman show: prima cantando e poi realizzando l'ennesima coreografia virale che ha tolto il sonno ai suoi inquilini nei giorni precedenti.
La sua energia ha conquistato i social: in questi giorni tantissimi hanno condiviso le sue performance, anche la cantante Annalisa su X ha postato un video di una sua coreografia dicendosi ironicamente rammaricata che "LA coreografa" non fosse presente al suo concerto di Milano.
Così, Manzini si è esibita e, con lei, anche Ilary Blasi ha mostrato di aver imparato la coreografia studiata negli ultimi giorni. Tanto che nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram, Blasi aveva condiviso una storia sui social in cui mostrava di star ripassando i passi per la puntata.