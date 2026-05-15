"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli replica a Francesca Manzini: "Non ti ho licenziato dalla radio"

"Sono molto lieta di essere entrata nella tua aneddotica fantastica insieme all'emiro e Washington - è stato il commento di Selvaggia Lucarelli, facendo riferimento ad altri racconti di Manzini -. Il problema è che io non possiedo radio, la radio non era mia. Non ti potevo assumere, ma non ti potevo nemmeno licenziare". Nonostante queste parole, Manzini ha continuato l'attacco: "Come fai a dire che non è vero?", ha chiesto la vip. Lucarelli ha puntualizzato però di non aver alcun potere di assumere o licenziare dei collaboratori: "Era venuta per una serie di puntate - ha precisato -, ma poi si è deciso di non proseguire la collaborazione perché non aveva un testo e i suoi interventi erano quasi sempre improvvisati".