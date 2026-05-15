Vecchi dissapori

"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli replica a Francesca Manzini: "Non ti ho licenziato dalla radio"

Durante la semifinale del reality, l'opinionista replica alle accuse che la concorrente le ha rivolto nella scorsa puntata

15 Mag 2026 - 22:34
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Emergono vecchi dissapori tra Selvaggia Lucarelli e Francesca Manzini nel corso della semifinale del "Grande Fratello Vip". Durante la puntata di venerdì 15 maggio, l'opinionista e la concorrente hanno avuto un confronto dopo le accuse di Francesca arrivate nei giorni scorsi. Secondo l'inquilina della Casa, Selvaggia Lucarelli anni fa l'avrebbe licenziata dopo averla chiamata a lavorare nel suo programma radiofonico. Parole arrivate al termine della scorsa puntata e che l'opinionista ha voluto smentire parlandone con la diretta interessata.

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"Sono molto lieta di essere entrata nella tua aneddotica fantastica insieme all'emiro e Washington - è stato il commento di Selvaggia Lucarelli, facendo riferimento ad altri racconti di Manzini -. Il problema è che io non possiedo radio, la radio non era mia. Non ti potevo assumere, ma non ti potevo nemmeno licenziare". Nonostante queste parole, Manzini ha continuato l'attacco: "Come fai a dire che non è vero?", ha chiesto la vip. Lucarelli ha puntualizzato però di non aver alcun potere di assumere o licenziare dei collaboratori: "Era venuta per una serie di puntate - ha precisato -, ma poi si è deciso di non proseguire la collaborazione perché non aveva un testo e i suoi interventi erano quasi sempre improvvisati".

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"Non me la prendo perché ti pagano per parlare", è stata la replica di Manzini che è apparsa piuttosto indispettita dalla conversazione. "Ci mancherebbe - ha ribattuto Selvaggia -, dovrei venire qui gratis per parlare con te? Anzi, sai cosa ti dico: mi pagano troppo poco per avere a che fare con te". A smorzare la tensione ci pensa Cesara Buonamici: "Questa puntata si sta trasformando in una vertenza sindacale, ma che non venga toccata la mia socia", ha commentato l'opinionista.

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