"Grande Fratello Vip", il ritorno di Valeria Marini è con una "mela avvelenata"

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Un ritorno stellare al "Grande Fratello Vip": è quello di Valeria Marini. La showgirl, dopo essere stata ospite per qualche giorno nella Casa, è tornata dai suoi ex coinquilini per qualche ora per consegnare loro una sorpresa particolare. Arrivata al campanello in versione rider con una bicicletta rosa e un pacco da consegnare, Valeria Marini entra per consegnare la cena ai vip, ma non solo.
L'accoglienza riservatale dai semifinalisti è ottima, se non fosse che Antonella Elia prova subito a punzecchiarla dopo aver scoperto che la rivale ha appena compiuto gli anni. Dopo averle fatto gli auguri, Antonella chiede a Valeria quanti anni abbia compiuto, ma non riceve risposta. A cambiare discorso ci pensa Ilary Blasi: "Valeria vi ha portato una cena stellare".
Tuttavia, nel suo zaino non c'è solo cibo: a sua insaputa, infatti, Valeria ha portato con sè anche una busta oltre alla celebre "mela avvelenata": si tratta di una busta che decreta le sorti del televoto flash. Non è l'unica richiesta che viene fatta all'ospite speciale della serata. Marini, infatti, deve ripetere il gioco di magia fatto con Marco Berry nel corso della sua esperienza nella Casa.
Nel nuovo gioco Marco Berry spiega il gioco: la showgirl deve inserire degli oggetti all'interno di una serie di cinque scatole che vengono chiuse dal mago. Dopo aver inserito i suoi gioielli nelle scatole, Berry mostra una mezzaluna piena di lamette che va a inserire nell'ultima scatola rimasta vuota. A questo punto, l'illusionista fa mescolare le scatole da Nicolò Brigante, ex concorrente di questa edizione. A questo punto Berry prende la mano di Marini e la inserisce con forza nelle scatole, cercando di recuperare gli oggetti inseriti. Il gioco riesce perfettamente: grazie a questa prova superata, gli inquilini ricevono una cena premio.