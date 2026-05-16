"Grande Fratello Vip", il ritorno di Valeria Marini è con una "mela avvelenata"

L'accoglienza riservatale dai semifinalisti è ottima, se non fosse che Antonella Elia prova subito a punzecchiarla dopo aver scoperto che la rivale ha appena compiuto gli anni. Dopo averle fatto gli auguri, Antonella chiede a Valeria quanti anni abbia compiuto, ma non riceve risposta. A cambiare discorso ci pensa Ilary Blasi: "Valeria vi ha portato una cena stellare".