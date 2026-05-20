"Grande Fratello Vip", finalmente arriva Joshua: il marito di Cesara Buonamici manda un messaggio a Ilary Blasi

Dopo settimane di battute, allusioni e domande sempre più insistenti da parte di Ilary Blasi, al "Grande Fratello Vip" è finalmente arrivato il momento di conoscere (almeno in video) Joshua, il marito di Cesara Buonamici diventato involontariamente uno dei personaggi più citati di questa edizione del reality.
Nel corso delle ultime puntate, infatti, Blasi aveva più volte stuzzicato la giornalista chiedendole dettagli, anche piuttosto piccanti, sulla sua relazione sentimentale. Un tormentone nato quasi per gioco ma cresciuto puntata dopo puntata, tanto da trasformare Joshua in una presenza fissa ma invisibile, che è stata molto discussa sia sui social che dentro la Casa.
Durante la finale, però, è arrivata la sorpresa. Sullo schermo è comparso proprio Joshua con un videomessaggio indirizzato direttamente a Ilary Blasi. Con tono ironico e divertito, il marito di Buonamici ha ringraziato la conduttrice per l'attenzione ricevuta nelle ultime settimane: "Grazie per questo regalo di notorietà che mi hai fatto nel corso degli ultimi due mesi". Poi la battuta che ha fatto sorridere studio e pubblico: "Forse sarò io il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip". Una frase accolta tra le risate generali, mentre Cesara Buonamici osservava la scena a metà tra l'imbarazzo e il divertimento. A quel punto è stata proprio la giornalista a lanciare un'ultima stoccata alla conduttrice: “Si è innamorato di te”. Ilary Blasi ha raccolto immediatamente il gioco: "Dobbiamo conoscerci meglio, allora. Invitami a cena".