"Grande Fratello Vip", finalmente arriva Joshua: il marito di Cesara Buonamici manda un messaggio a Ilary Blasi

Durante la finale, però, è arrivata la sorpresa. Sullo schermo è comparso proprio Joshua con un videomessaggio indirizzato direttamente a Ilary Blasi. Con tono ironico e divertito, il marito di Buonamici ha ringraziato la conduttrice per l'attenzione ricevuta nelle ultime settimane: "Grazie per questo regalo di notorietà che mi hai fatto nel corso degli ultimi due mesi". Poi la battuta che ha fatto sorridere studio e pubblico: "Forse sarò io il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip". Una frase accolta tra le risate generali, mentre Cesara Buonamici osservava la scena a metà tra l'imbarazzo e il divertimento. A quel punto è stata proprio la giornalista a lanciare un'ultima stoccata alla conduttrice: “Si è innamorato di te”. Ilary Blasi ha raccolto immediatamente il gioco: "Dobbiamo conoscerci meglio, allora. Invitami a cena".