Francia, l'Assemblea nazionale abolisce il "dovere coniugale"

Il provvedimento, sostenuto da oltre 120 deputati dai comunisti ai Républicains, precisa nel codice civile che la "comunione di vita" non crea alcun obbligo per i coniugi di avere rapporti sessuali. Il testo, inoltre, introduce l'impossibilità di fondare un divorzio per colpa sull'assenza o sul rifiuto di rapporti sessuali, un argomento che viene ancora talvolta invocato nelle cause. Nel 2019, per esempio, un uomo aveva ottenuto il divorzio con addebito esclusivo alla moglie perché aveva smesso di avere rapporti sessuali con lui per diversi anni. L'anno successivo la donna aveva presentato ricorso in Cassazione, senza successo, e il caso era stato portato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che nel gennaio 2025 ha condannato la Francia su questo punto.