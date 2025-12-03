Coppia, indagine sotto le lenzuola: quanto sono soddisfatti gli italiani

Entrando nel merito, però, qualcosa non quadra. Il 43% dichiara di avere meno rapporti sessuali rispetto al passato, il 16% di non averne affatto. Un quarto (24%) dichiara che in media è tutto come all’inizio della relazione e il 13% dice di farlo più di frequente. Ma qui emergono le differenze. Tra coloro che dichiarano di avere meno rapporti sessuali rispetto al passato, il 47% sono uomini e il 39% sono donne. Un distacco che si trova anche tra coloro che hanno ammesso di non avere rapporti regolari (10% maschi, 22% femmine). Le differenze maggiori si registrano sul fronte dell’età: passati i 45 anni, il sesso di coppia crolla. Solo il 6% dice di farlo più di prima, il 49% lo fa di meno, e una coppia su cinque (19%) ha smesso di avere rapporti. Insomma, il desiderio c’è, ma resta spesso disallineato rispetto alla realtà: la stragrande maggioranza degli italiani vorrebbe fare l’amore almeno due volte a settimana (59%), ma solo un quarto ci riesce davvero (25%). Il 26% vorrebbe farlo tutti i giorni, ma la realtà è che il 26% lo fa una volta alla settimana se va bene, il 15% due o tre volte al mese, il 13% ancora più raramente (senza differenze significative tra persone di sesso maschile e femminile).