Condizionatori, bolletta di 150 euro | I consigli per risparmiare

Il caldo è in aumento e in tutte le case si accendono i condizionatori per rendere più sopportabile l'afa di questi giorni. Un'operazione che può essere d'ora in poi considerata un lusso, visti i costi dell'energia elettrica e gli aumenti che si abbatteranno inevitabilmente sulla prossima bolletta. Secondo un'analisi svolta da Facile.it, l'uso di uno split di classe A, utilizzato per otto ore al giorno, costerà in bolletta 146 euro complessivi per i tre mesi estivi. Ma i costi potrebbero lievitare ancora e ancora, se non facciamo molta attenzione all'uso dei condizionatori. Per prima cose bisogna stare attenti all'etichetta energetica e optare per una macchina che si trova in una delle classi più efficienti A+, A++, A+++.



