Boom del tursimo gastronomico, ecco le città migliori europee per i foodies: Roma è prima

A fotografare le migliori mete europee per gli amanti della tavola è Holidu, portale specializzato nella prenotazione di case vacanza. L'analisi ha preso in esame 100 tra le principali città europee valutando cinque indicatori: il numero di piatti locali e nazionali con un punteggio superiore a quattro su Taste Atlas, i food tour, i corsi di cucina disponibili su TripAdvisor e i ristoranti inseriti nella categoria "Eat Like A Local" della Guida Michelin.



Roma prima conquistare la medaglia d'oro è Roma. La Capitale si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare, con 302 corsi, il dato più alto dell'intera classifica. A fare la differenza contribuiscono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a quattro su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschetta e supplì, oltre a nove ristoranti Michelin.