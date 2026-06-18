Gli italiani sempre più pazzi per il sushi: ecco perché e quali sono le città che lo amano

Un piatto sano e leggero - Una delle ragioni del successo del sushi è la sua immagine di alimento salutare. In effetti, nelle versioni più tradizionali, offre un buon equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. Una porzione composta da 8-10 pezzi misti può apportare mediamente tra 300 e 500 calorie, a seconda degli ingredienti utilizzati. Il riso fornisce energia attraverso i carboidrati, mentre pesce come salmone e tonno rappresentano una fonte di proteine ad alto valore biologico e di acidi grassi omega-3, associati alla salute cardiovascolare. Le alghe nori apportano minerali come iodio e ferro, mentre avocado e verdure aggiungono fibre e micronutrienti. Anche se che il profilo nutrizionale varia notevolmente in base alle preparazioni: salse, maionese, ingredienti fritti e formule "fusion" possono aumentare significativamente calorie, grassi e contenuto di sodio.