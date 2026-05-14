Tendenze: è l’era del Supermarket Safari e del Food Travel Estremo

FARE LA SPESA A TOKYO – La capitale del Giappone offre gradi soddisfazioni a chi vuole andare oltre il solito sushi. Al supermercato si scopre che frutta e verdura sono una vera rarità, spesso proposta in confezioni lussuose come se fossero un gioiello. Una singola fragola, adagiata in una culla di polistirolo o in una scatola foderata di raso, può arrivare a costare fino a 20 euro. Si tratta, naturalmente, di un frutto gigante, perfetto e molto invitante. Allo stesso modo i famosi meloni Yubari King costano centinaia di euro e sono confezionati in scatole di legno. Ma a parte queste curiosità, il reparto ortofrutticolo è solo l'inizio: merita una visita il reparto "Otsumami" con gli snack da birra, dei quali i giapponesi fanno largo consumo. Qui ci sono una varietà infinita di snack salati, disidratati e ricchi di umami, come pelle di salmone o seppia essiccata, bastoncini di formaggio fuso avvolti in sottili strati di calamaro essiccato e altre curiosità. Il reparto della gastronomia da asporto verso fine giornata si trasforma in campo di battaglia perché i piatti pronti vengono offerti a prezzo scontato. È il momento di scoprire ramen che sembrano proposti dai grandi chef, onigiri gourmet e tempura croccantissima. È sempre molto fornito il reparto dedicato a salse e spezie, con centinaia di condimenti secchi in polvere da spolverare sul riso bianco, tubetti di paste aromatizzate e altro ancora, introvabile in Occidente. E i dolci? Va alla grande il cioccolato ripieno di vero sakè pregiato, whisky giapponese o liquore alle prugne (umeshu).