Utopie sull'acqua: 10 architetture estreme che sfidano l'orizzonte

V&A DUNDEE, Scozia – Progettato dall’architetto giapponese Kengo Kuma, questo museo riproduce la prua di una nave fatta di laste di pietra che si protendono verso il mare del Nord. Ospita il primo museo in Scozia dedicato interamente al design. La costruzione è iniziata formalmente il 5 marzo 2015 ed è stata completata in circa tre anni e mezzo: il museo ha infatti aperto ufficialmente le sue porte al pubblico il 15 settembre 2018. Il fascino di questo edificio sta nel contrasto tra linee brutali e leggerezza che lo fa sembrare quasi un miraggio sulla costa.