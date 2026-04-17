Curiose architetture: dieci edifici bizzarri da tutto il mondo

SHOE HOUSE, Hellam, Pennsylvania - È uno degli esempi più famosi al mondo di architettura programmatica, ovvero di edifici che hanno la forma dell'oggetto che vendono o rappresentano. La “Casa Scarpa” è stata costruita infatti nel 1948 dal magnate delle calzature Mahlon Haines, noto come "The Shoe Wizard" (Il Mago delle Scarpe), e costituisce una brillante trovata pubblicitaria per la sua catena di negozi. La casa è lunga circa 15 metri e alta 8, con una struttura di listelli di legno, rete metallica e cemento. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 2022 è stata acquistata e trasformata in un bed and breakfast.