Curiose architetture: dieci edifici bizzarri da tutto il mondo

© Istockphoto | New Energy Research Institute, Wuhan
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Ai quattro angoli del Pianeta i palazzi e le architetture così strane da non parer vere: eppure esistono e fanno chiedere: come sarà vivere e lavorare lì dentro?
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I luoghi strani del mondo non finiscono mai di stupire: è il caso di questi edifici bizzarri, sparsi in tutto il mondo, Europa compresa. Alcuni sono ultramoderni e avveniristici, tanto che, dopo un primo sguardo disorientato, non si può non riconoscerne la bellezza o, per lo meno, l’originalità. Altri sono così estremi da generare solo stupore, lasciando aperta la domanda: ma è davvero possibile vivere e lavorare lì dentro?
NEW ENERGY RESEARCH INSTITUTE, Wuhan, Cina - Noto anche come “Energy Flower”, è considerato uno degli edifici più sostenibili e bizzarri al mondo. Situato nella Future Technology City di Wuhan, in Cina, la sua struttura è un capolavoro di architettura bionica che imita la forma di un fiore; la torre principale, alta circa 128-140 metri, è ispirata al fiore della calla, simbolo di speranza e prosperità. L'edificio è stato progettato per essere a emissioni zero e non consumare combustibili fossili.
GUANGZHOU CIRCLE MANSION, Guangzhou, Cina - Considerato il grattacielo circolare più alto del mondo, è situato sulle rive del Fiume delle Perle. Progettato dall'italiano Joseph di Pasquale e inaugurato nel 2013, è alto 138 metri e si sviluppa su 33 piani. La sua forma è ispirata ai classici dischi di giada della tradizione imperiale cinese e alle monete di rame: al centro della struttura si trova un foro perfettamente circolare con un diametro di 48 metri: riflettendosi nelle acque del fiume, l'edificio forma un perfetto "8", numero che nella cultura cinese è simbolo di estrema fortuna e prosperità.
ELEPHANT BUILDING, Bangkok - È uno dei grattacieli più iconici e divisivi di Bangkok, situato nel distretto di Chatuchak. Completato nel 1997, è stato progettato dall'architetto Sumet Jumsai in omaggio all'elefante, l'animale nazionale della Thailandia. Sebbene sia amatissimo dai turisti per la sua originalità, è stato spesso inserito nelle liste degli "edifici più brutti del mondo" da riviste di architettura internazionale per il suo design squadrato e l'uso massiccio di cemento grigio.
MUSEO NAZIONALE ZAYED, Abu Dhabi – La struttura, inaugurata ufficialmente il 3 dicembre 2025, ospita il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti e rappresenta il cuore culturale della città. Progettato dallo studio Foster + Partners è un capolavoro di bio-architettura: la struttura è sormontata da cinque torri d'acciaio alte fino a 123 metri, la cui forma richiama le ali di un falco in volo, simbolo nazionale e tributo alla passione dello Sceicco Zayed per la falconeria.
CAPITAL GATE, Abu Dhabi - Noto anche come "The Leaning Tower of Abu Dhabi" (la Torre Inclinata) detiene il Guinness World Record come l'edificio più inclinato al mondo. L'edificio ha una pendenza di 18 gradi verso ovest, circa quattro volte superiore a quella della Torre di Pisa (che pende di circa 4 gradi.
WONDERWORKS BUILDING, Orlando, Florida, Stati Uniti – È l'edificio più iconico di International Drive, famoso per essere costruito completamente sottosopra. L'architettura vuole creare l’impressione di una villa in stile coloniale, sradicata da un tornado e scaraventata sul tetto di un magazzino, con tanto di crepe realistiche e palme "schiacciate" alla base. Solo l’esterno è a testa in giù: per accedere all’interno si percorre un “tunnel a inversione" e si raggiunge così museo interattivo della scienza.
SHOE HOUSE, Hellam, Pennsylvania - È uno degli esempi più famosi al mondo di architettura programmatica, ovvero di edifici che hanno la forma dell'oggetto che vendono o rappresentano. La “Casa Scarpa” è stata costruita infatti nel 1948 dal magnate delle calzature Mahlon Haines, noto come "The Shoe Wizard" (Il Mago delle Scarpe), e costituisce una brillante trovata pubblicitaria per la sua catena di negozi. La casa è lunga circa 15 metri e alta 8, con una struttura di listelli di legno, rete metallica e cemento. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 2022 è stata acquistata e trasformata in un bed and breakfast.
BOATHOUSES, Encinitas, California - Queste due storiche residenze a forma di barca situate nel cuore di Encinitas, in California, sono considerate capolavori dell'architettura "di fantasia" e tra gli edifici più fotografati della città. Costruite alla fine degli anni '20 dall'architetto e ingegnere Miles Minor Kellogg, come tributo al padre, ufficiale di marina, sono fatte con legname recuperato. Sebbene non siano mai state in mare, le case presentano 19 oblò ciascuna, ruote di timone e interni che ricordano le cabine di una vera imbarcazione.
TORRE RESIDENZIALE L’Arbre Blanc, Monpellier, Francia - L'Arbre Blanc (l'Albero Bianco) è una delle architetture più iconiche di Montpellier, in Francia. Questa torre residenziale, alta 56 metri, sorge lungo le rive del fiume Lez: nel 2020 è stata dichiarata edificio residenziale più bello del mondo dal sito specializzato ArchDaily. Progettata dall'architetto giapponese Sou Fujimoto in collaborazione con gli studi francesi Nicolas Laisné, Dimitri Roussel e OXO Architectes, la torre imita la forma di un albero.
ATOMIUM, Bruxelles– Questa iconica struttura futuristica, costruita in occasione dell'Esposizione Universale del 1958, rappresenta un cristallo di ferro ingrandito 165 miliardi di volte. Ideato dall'ingegnere André Waterkeyn e dagli architetti André e Jean Polak, ha una struttura: composta da 9 sfere collegate da tubi che ospitano scale mobili e ascensori.