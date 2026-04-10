Mezzi di trasporto bizzarri: a ciascun Paese il suo

JEEPNEY, Filippine - l Jeepney è il mezzo di trasporto pubblico più iconico e diffuso delle Filippine, considerato un vero e proprio simbolo della cultura e dell'arte popolare del paese. Sono ricavati da vecchie jeep militari americane, abbandonate sul posto dai soldati USA dopo la Seconda Guerra Mondiale, e riciclati allungandone il telaio, aggiungendo un tetto di metallo e due lunghe panche parallele per trasportare più passeggeri. Sono decorati con colori sgargianti, graffiti, immagini religiose, luci al neon e decorazioni cromate, con nomi di santi o di membri della famiglia dipinti sulla carrozzeria. Possono ospitare ufficialmente tra i 15 e i 25 passeggeri, ma spesso sono molto più affollati. Non hanno fermate fisse: si sale e si scende ovunque lungo il percorso prestabilito, semplicemente bussando sul tetto o chiamando il conducente.