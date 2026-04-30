Le 10 piscine naturali più spettacolari del Pianeta

CANE MALU, Bosa, Sardegna – Questa straordinaria piscina naturale, situata sulla costa occidentale della Sardegna a circa tre chilometri dal borgo medievale di Bosa, è celebre per il paesaggio "lunare” in cui è inserita. Circondato da una distesa di trachite bianca, una roccia vulcanica chiara, scolpita dal vento e dal mare nel corso dei millenni, crea con il suo colore bianco un contrasto surreale con il blu intenso dell'acqua. Il bacino è un'ampia insenatura scavata nella roccia, lunga circa 90 metri e larga 20: il suo nome significa “cane cattivo” e deriva probabilmente da una striscia di roccia che delimita la piscina e che, quando il mare è agitato, ricorda la coda scodinzolante di un cane.