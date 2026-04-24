Land Art: dieci opere d'arte giganti che disegnano la Terra

LINEE DI NAZCA, Perù - Realizzate tra il 300 a.C. e il 500 d.C. dal popolo Nazca, nel sud del Perù, sono enigmatici geoglifi che raffigurano animali e forme geometriche. Si trovano nel deserto peruviano e restano uno dei più grandi misteri dell’umanità: dato che sono perfettamente visibili solo dell’alto, si ipotizza che potessero rappresentare un messaggio rivolto agli dei o che venissero utilizzate per l’osservazione astronomica. Esistono oltre 800 disegni lineari, 300 figure geometriche e circa 70 figure di animali e piante. Le più celebri sono il Colibrì (lungo 96 metri), il Ragno (46 metri) e la Scimmia.