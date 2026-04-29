Estonia: all’inizio dell’estate diventa un luogo magico

L’estate trasforma l’Estonia in un luogo sorprendente. Con le sue temperature fresche (in luglio le massime sono tra i 18 e i 22 gradi), è una destinazione perfetta per chi fugge la calura mediterranea; le notti estive, brevi e luminose, sono un invito a nuove esperienze e scoperte, in cui il tempo assume un nuovo significato. Qui ogni genere di viaggiatore trova la sua dimensione: le città, come Tallin e Tartu, offrono esperienze culturali ed eventi interessanti, la natura è verdeggiante e costituisce un invito alle escursioni di ogni genere, il folklore e la trazione custodiscono riti affascinanti e per noi poco noti. Se poi qualcuno sente la nostalgia del mare e delle spiagge, è d’obbligo una capatina a Pärnu, la principale destinazione balneare del Paese, con lunghe spiagge di spiaggia chiara sulle quali fare lunghe passeggiate e dove, magari, i più coraggiosi possono tentare un tuffo nelle acque fredde del Baltico. E per organizzarsi o accedere ai servizi, è anche utile sapere che l’Estonia è uno dei Paesi più digitalizzati al mondo, in cui è possibile gestire online praticamente ogni aspetto della vita quotidiana.