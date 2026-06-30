Faggioli sul podio alla Pikes Peak 2026 con la NP01 ATM Bardahl

Per tutti i giorni di prova che precedono la gara, Faggioli era stato il più veloce e il più costante, conquistando la pole e facendo presagire la possibilità di ripetere l'impresa del 2025, quando era diventato il primo italiano in assoluto a trionfare su questa montagna. In gara, però, è arrivata anche la sfortuna: un problema tecnico alla power unit, su cui il team sta ancora indagando, ha compromesso una prova che con ogni probabilità sarebbe finita diversamente. Il crono finale, comunque, è di 8'32"997.