Non solo mare... cibo buono, arte e cultura: ecco perché l'Italia è la meta più amata dell'estate

TripAdvisor: ecco i "Best of the Best " per il 2026
© Istockphoto | Bali
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Sul podio ci sono anche Spagna e Francia. Tra le regioni preferite Puglia, Sicilia e Sardegna, anche se molto dipende dal tipo di vacanza che si cerca e dalla compagnia con cui si parte
Polignano © Ufficio stampa
L'Italia si conferma la destinazione più amata dell'estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è quel mix tra patrimonio artistico e culturale, qualità della cucina, città d'arte e spiagge da cartolina che continuano ad attirare milioni di visitatori. Ma c'è un ulteriore fattore che sta favorendo il turismo nel nostro Paese: la situazione geopolitica internazionale.
La top ten - A confermarlo sono i dati diffusi da Booking.com, che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il primo gennaio e il 31 maggio 2026 per soggiorni previsti nel mese di agosto 2026. L'analisi offre una fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali, evidenziando un forte interesse proprio verso il nostro Paese durante il periodo di alta stagione. Sul podio ci sono anche Spagna e Francia. E a seguire: Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Usa e Regno Unito al decimo posto.
Le regioni preferite - Tra le regioni italiane, è la Puglia a conquistare il primo posto nella classifica delle preferenze. Le sue coste, considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo, continuano ad attirare visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando il forte richiamo delle località italiane. Le preferenze cambiano anche in base al tipo di vacanza e alla compagnia con cui si parte. Secondo Booking.com, le coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax. Le sue acque cristalline e i paesaggi incontaminati continuano a rappresentare una valida alternativa alle più celebri destinazioni esotiche. Nella classifica delle località balneari più desiderate figurano anche Tropea, Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, a conferma di come il mare resti il protagonista assoluto delle vacanze estive. Per le famiglie, invece, la scelta ricade prevalentemente sulla Riviera Romagnola. Le località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi dedicati ai bambini, strutture ricettive attrezzate e un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia per i più piccoli sia per i genitori.
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Lo scenario internazionale - Le tensioni che hanno interessato il Medio Oriente negli ultimi mesi, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni significative sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere i propri programmi, privilegiando destinazioni più vicine, sicure e convenienti. Chi aveva pianificato una vacanza in Paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman ha spesso scelto di cambiare meta, determinando un calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario, l'Italia emerge come una delle alternative più competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo.