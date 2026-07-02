Non solo mare... cibo buono, arte e cultura: ecco perché l'Italia è la meta più amata dell'estate

Lo scenario internazionale - Le tensioni che hanno interessato il Medio Oriente negli ultimi mesi, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni significative sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere i propri programmi, privilegiando destinazioni più vicine, sicure e convenienti. Chi aveva pianificato una vacanza in Paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman ha spesso scelto di cambiare meta, determinando un calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario, l'Italia emerge come una delle alternative più competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo.