Menta: proprietà, benefici e ricette estive per usarla ogni giorno
Fresca, aromatica e protagonista della cucina mediterranea, la menta non è soltanto un'erba profumata. Dalle proprietà digestive alle ricette più estive, ecco cosa dice la scienza e come valorizzarla in tavoladi Silvia Trevaini
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Tra i profumi che evocano immediatamente l'estate c'è quello della menta. Basta strofinare una foglia tra le dita per sprigionare un aroma intenso e rinfrescante che accompagna da secoli la cucina mediterranea e la tradizione erboristica. Oggi, però, questa pianta aromatica non è apprezzata soltanto per il suo sapore. Le ricerche scientifiche hanno individuato alcuni dei composti bioattivi che ne caratterizzano il profilo, confermando come il suo impiego in cucina possa rappresentare un modo semplice per rendere l'alimentazione più varia e ricca di gusto. Durante i mesi estivi cresce il desiderio di piatti freschi, leggeri e facili da preparare. La menta risponde perfettamente a questa esigenza perché riesce a trasformare ingredienti semplici in ricette profumate, limitando spesso la necessità di utilizzare grandi quantità di sale o condimenti elaborati. Pur non essendo una pianta dalle proprietà miracolose, rappresenta un esempio di come le erbe aromatiche possano contribuire al benessere quando vengono inserite all'interno di uno stile alimentare equilibrato.
Una pianta, tante varietà
Non esiste una sola menta. La più conosciuta è la menta piperita, ricca di mentolo e ampiamente utilizzata anche nella preparazione di tisane e prodotti fitoterapici. Nelle cucine italiane trovano però spazio anche la menta romana, dal sapore più delicato, e la mentuccia, protagonista di molte ricette tradizionali del Centro Italia. Pur appartenendo alla stessa famiglia botanica, queste varietà presentano concentrazioni differenti di oli essenziali e sostanze aromatiche, caratteristiche che le rendono adatte a preparazioni culinarie diverse.
Cosa dice davvero la ricerca scientifica
Il principale composto della menta è il mentolo, responsabile della tipica sensazione di freschezza. Questa molecola stimola specifici recettori presenti nella bocca e nella pelle, creando una percezione di raffreddamento senza modificare realmente la temperatura corporea. È anche per questo motivo che la menta viene spontaneamente associata all'estate. La ricerca ha inoltre studiato il possibile ruolo dell'olio essenziale di menta piperita nella gestione di alcuni disturbi digestivi, in particolare della sindrome dell'intestino irritabile. Alcune formulazioni farmaceutiche, utilizzate sotto controllo medico, hanno mostrato benefici grazie all'azione rilassante sulla muscolatura intestinale. È bene ricordare, però, che questi risultati riguardano preparazioni standardizzate e non possono essere estesi automaticamente alle foglie fresche utilizzate in cucina o alle comuni tisane. Più che considerarla un rimedio terapeutico, la menta può essere vista come un ingrediente che rende più piacevole seguire un'alimentazione ricca di vegetali, favorendo la varietà della dieta.
Più sapore e meno sale: un piccolo aiuto per la salute
Uno degli aspetti più interessanti delle erbe aromatiche riguarda la loro capacità di esaltare il gusto naturale degli alimenti. La menta, con il suo aroma intenso, permette di ridurre l'utilizzo del sale in molte preparazioni, un'abitudine che nel lungo periodo può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare. Sostituire parte del sale con erbe aromatiche è una delle strategie suggerite anche dagli esperti di nutrizione per rendere l'alimentazione più equilibrata senza rinunciare al piacere della tavola.
Dall'antipasto al dessert: come utilizzare la menta nelle ricette estive
La menta è molto più versatile di quanto si immagini. Uno degli abbinamenti più conosciuti è quello con anguria e feta, una ricetta semplice che unisce la dolcezza della frutta alla sapidità del formaggio. Basta tagliare l'anguria a cubetti, aggiungere feta sbriciolata, qualche foglia di menta fresca, un filo di olio extravergine d'oliva e una macinata di pepe nero. Il risultato è un piatto leggero, ricco di acqua e perfetto per le giornate più calde. Anche il cous cous integrale acquista una nota completamente diversa grazie alla menta. Dopo averlo cotto, può essere condito con zucchine saltate in padella, scorza e succo di limone, ceci oppure pollo grigliato e una generosa manciata di foglie tritate. È una preparazione pratica, ideale anche da portare al lavoro o in spiaggia.
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Chi ama la cucina greca può invece preparare una salsa ispirata allo tzatziki, mescolando yogurt greco, cetriolo grattugiato, menta fresca, succo di limone e un filo di olio extravergine. È perfetta per accompagnare pesce, verdure crude o pane integrale tostato e rappresenta un'alternativa più leggera rispetto a molte salse industriali. La tradizione italiana propone anche un classico spesso dimenticato: i piselli alla menta. Le foglie vengono aggiunte soltanto a fine cottura per conservarne il profumo e trasformano un semplice contorno in una preparazione dal gusto sorprendentemente fresco. Persino una semplice macedonia cambia completamente carattere con qualche foglia di menta spezzettata. Pesche, albicocche, melone e frutti di bosco acquistano una nota aromatica che permette di evitare l'aggiunta di zucchero, valorizzando la naturale dolcezza della frutta. Infine, nelle giornate più calde, anche una caraffa di acqua con limone, cetriolo e menta può diventare una piacevole alternativa alle bibite zuccherate. Non possiede proprietà "detox", come spesso viene pubblicizzato sui social, ma rende più gradevole l'acqua e può aiutare chi fatica a mantenere una corretta idratazione.
Attenzione agli oli essenziali
Se l'utilizzo delle foglie fresche in cucina è sicuro per la maggior parte delle persone, diverso è il discorso per gli oli essenziali. L'olio essenziale di menta è un estratto altamente concentrato che non dovrebbe essere assunto senza il consiglio di un medico o di un professionista qualificato. Può infatti provocare effetti indesiderati, risultare controindicato in alcune condizioni cliniche e interferire con determinati farmaci. È importante quindi distinguere tra il consumo alimentare della pianta e l'impiego terapeutico dei suoi estratti. La menta è molto più di un semplice aroma estivo. Le sue proprietà organolettiche, il contenuto di composti naturali come il mentolo e la straordinaria versatilità in cucina la rendono una delle protagoniste della stagione calda. Inserirla nelle ricette quotidiane significa arricchire la dieta di profumi e sapori, ridurre il ricorso al sale e valorizzare ingredienti semplici della tradizione mediterranea. Senza attribuirle effetti miracolosi, la menta dimostra come anche una piccola erba aromatica possa contribuire a rendere l'alimentazione più sana, varia e piacevole.