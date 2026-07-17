Carburanti, il prezzo della benzina vola sopra i 2 euro in autostrada

Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro a litro. In base ai dati rilevati venerdì 17 luglio dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio.