Vacanze estive, gli italiani si preparano a partire: bollino nero sulle strade ad agosto

Le previsioni sulla viabilità parlano chiaro: i giorni della settimana che va da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto saranno caratterizzati da un livello di criticità di traffico massimo. E sono appunto contrassegnati dal bollino nero. In particolare, nelle mattine di questi giorni si prevede un traffico critico, con code intense e rallentamenti diffusi lungo le principali strade e autostrade che collegano le grandi città alle località balneari e montane. Grande sofferenza potrebbe verificarsi sulla A1, sulla A14 e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Al contrario, nel corso del pomeriggio di entrambi i sabati la situazione dovrebbe migliorare leggermente, passando a bollino rosso, che indica un traffico intenso con possibili criticità.