Vacanze, quali sono le mete più economiche in Europa

I prezzi dei prodotti alimentari sono abbastanza simili nei sette Paesi presi in considerazione, con un'eccezione rappresentata dalla Turchia. Il paniere dei generi alimentari nel Paese dell'Anatolia si attesta al 75,6% della media europea. La Spagna è stato l'unico altro Paese dove i prezzi alimentari sono inferiori alla media europea. Anche in questa categoria, la Francia si attesta come la destinazione più costosa, mentre gli altri sono in linea alla media europea. Il discorso si ribalta se si guardano i prezzi dei prodotti alcolici. La Turchia è in cima alla lista come destinazione più cara dove bere un cocktail o un bicchiere di vino: qui le bevande alcoliche costano il doppio della media europea. Segue poi la Grecia e la Croazia. L'Italia, secondo i dati Eurostat, è la destinazione più economica per consumo di alcol, tallonata dalla Spagna. In Francia e Portogallo i prezzi sono molto vicini alla soglia europea. I prezzi variano quindi da 81,8 in Italia a 133,5 in Croazia.