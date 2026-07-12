Per 30 anni sceglie Alassio per le vacanze estive: il Comune premia una famiglia svizzera
Il sindaco ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale quale segno di riconoscenza per il profondo e duraturo rapporto di amicizia con la città
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Per 30 anni una famiglia svizzera ha scelto come luogo in cui trascorrere le vacanze estive sempre la stessa città: Alassio, perla del ponente ligure. Così, il Comune ha deciso di premiarla per "fedeltà turistica". Il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto madre, padre e figlia al palazzo comunale.
Il riconoscimento del Comune di Alassio
La "Città del Muretto" ha fatto breccia nel cuore della famiglia svizzera Rudaz, tanto che il Comune ha deciso di attribuirle un riconoscimento alla fedeltà turistica. Originaria di Chalais, nel Canton Vallese, da oramai trenta anni consecutivi sceglie Alassio come meta delle proprie vacanze italiane. Nel palazzo comunale, con i coniugi Stéphane e Jacqueline Rudaz e la figlia Johanna Stucky-Rudaz, era presente anche il marito Maël Stucky, che condivide con lei il legame con Alassio e la scelta della città come luogo di vacanza.
La consegna
Nel corso dell'incontro, il sindaco Melgrati ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale del Comune di Alassio, accompagnata da volumi dedicati alla città, quale segno di riconoscenza per il profondo e duraturo rapporto di amicizia con il territorio.