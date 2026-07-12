La "Città del Muretto" ha fatto breccia nel cuore della famiglia svizzera Rudaz, tanto che il Comune ha deciso di attribuirle un riconoscimento alla fedeltà turistica. Originaria di Chalais, nel Canton Vallese, da oramai trenta anni consecutivi sceglie Alassio come meta delle proprie vacanze italiane. Nel palazzo comunale, con i coniugi Stéphane e Jacqueline Rudaz e la figlia Johanna Stucky-Rudaz, era presente anche il marito Maël Stucky, che condivide con lei il legame con Alassio e la scelta della città come luogo di vacanza.