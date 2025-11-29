Alassio (Savona), gelateria lancia il gelato per cani a base di brodo di carne

"È senza latte e con poco zucchero, come consigliato dal veterinario", hanno fatto sapere i titolari
Una gelateria di Alassio, in provincia di Savona, presenterà il 6 dicembre il suo gelato per cani, a base di brodo di carne. "Ne abbiamo fatta un'altra!", hanno scritto su Facebook i titolati della gelateria. "Era tanto tempo che i clienti ci chiedevano che tipo di gelato poter dare al loro amico a quattro zampe. Il veterinario da noi interpellato ci ha detto: 'Senza latte e con poco zucchero'. Abbiamo quindi cominciato a progettarlo. Siamo felici di poter dire che non solo lo abbiamo fatto come suggerito, ma abbiamo voluto 'strafare'. Lo abbiamo fatto al 'brodo di carne', un gusto sicuramente gradito ai nostri amici", hanno spiegato. Il prezzo del gelato per cani sarà di 4 euro.
Non solo gelato per cani. Da anni spopolano anche le gelaterie dedicate esclusivamente agli amici a quattro zampe. Uno dei primi a idearle è stato il gelataio Leonardo Caprarese, che fin dal 2009 delizia i cani della città di Brema, in Germania, con le sue specialità. Un'abitudine iniziata da quando ha realizzato il primo gelato ad hoc ai gusti di manzo e pollo. Caprarese, nel 2015, ha creato un nuovo gelato pet friendly con crema di salsiccia di fegato. Le gelaterie canine spopolano anche in Italia: si possono trovare a Milano, Roma, Perugia, Padova e Piacenza, solo per citare alcune città.