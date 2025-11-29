Alassio (Savona), gelateria lancia il gelato per cani a base di brodo di carne

Una gelateria di Alassio, in provincia di Savona, presenterà il 6 dicembre il suo gelato per cani, a base di brodo di carne. "Ne abbiamo fatta un'altra!", hanno scritto su Facebook i titolati della gelateria. "Era tanto tempo che i clienti ci chiedevano che tipo di gelato poter dare al loro amico a quattro zampe. Il veterinario da noi interpellato ci ha detto: 'Senza latte e con poco zucchero'. Abbiamo quindi cominciato a progettarlo. Siamo felici di poter dire che non solo lo abbiamo fatto come suggerito, ma abbiamo voluto 'strafare'. Lo abbiamo fatto al 'brodo di carne', un gusto sicuramente gradito ai nostri amici", hanno spiegato. Il prezzo del gelato per cani sarà di 4 euro.