Da Monza a Bologna su un camion trasporti, la storia (a lieto fine) della gatta Victoria Camilla

"Non conosceremo mai l'intera storia della gatta viaggiatrice, ma la parte che conosciamo inizia il 26 giugno 2023, quando, presso una colonia felina nei dintorni dell'hub della ditta Arco Spedizioni di Monza (vicinissima al Parco Canile di Via San Damiano), compare una gatta tricolore sconosciuta, con un gattino al seguito. Come da prassi, la gatta e il gattino vengono recuperati e ricoverati al gattile di Monza. È qui che Victoria (come la cantante delle Spice Girls e stilista britannica) viene identificata, microchippata e sterilizzata. Lei e il suo gattino (Beckham, come il calciatore inglese, nonché marito della cantante) superano il breve periodo di cure in gattile e lei viene reimmessa nella colonia felina di provenienza, dal momento che si tratta di una gatta libera di indole selvatica e che dunque va gestita secondo la normativa di legge dedicata. Beckham invece trova rapidamente adozione in Brianza. Dalla colonia felina dell'hub di Monza, però, Victoria svanisce ben presto: la tutrice Giancarla non la avvista più e di lei si perdono le tracce", ha raccontato ancora Enpa.