Francia, il gatto Remì finisce agli arresti domiciliari: gli animalisti insorgono

La decisione del giudice non si è limitata a privare Remì della sua libertà di movimento. La signora Valdes è stata condannata a pagare 1.250 euro, di cui 450 euro per i danni al vicino e 800 euro per le spese legali. "Il tribunale mi ha ritenuta responsabile perché il mio gatto avrebbe impedito al vicino di godersi il suo giardino" ha dichiarato la donna. Convinta che la vicenda fosse chiusa, non aveva presentato ricorso. Ma qualche mese dopo, una nuova citazione in giudizio ha riaperto il caso, portando alla definitiva decisione di confinare Remì all'interno dell'abitazione.