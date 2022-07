Viaggiare con il proprio gatto: cosa non deve mancare nelle "valigie feline"

Cosa non può mancare nel

corredo felino

per partire al massimo della forma, combattendo in ogni istante il rischio di abbandono spesso associato agli esodi estivi? Vediamolo insieme.

Come mantenere la routine del proprio gatto anche in vacanza

cibo

ciotoline

stessi orari

pasto

gioco

acqua fresca

medicine

mantenere

routine

- Partiamo daa cui il nostro amico peloso è abituato, per fargli diminuire le sensazioni di allontanamento da casa e ridurre al minimo lo stress. Se possibile mantenere glidele del. Sempredisponibile. In più, presenti in borsa lenecessarie per portare avanti eventuali cure in corso o per affrontare possibili urgenze.Inappetenza e voglia di nascondersi sono due segnali comuni nei gatti che arrivano in luoghi che non conoscono, quindi cercare diviva la loroaiuta molto.

L'importanza del gioco e di un clima familiare

toilette

sabbia

tiragraffi

verticale

orizzontale,

giocattoli

cuccia

clima di familiarità

- Passiamo alla. Importante avere con sé una giusta quantità dida versare in cassettine portatili e da viaggio e da permettere cambi necessari durante le varie soste.E' fondamentale, per il nostro amico felino (ma anche per le nostre tende e i nostri divani), il. Se il tronchettoclassico è scomodo da portare in viaggio, si può sempre optare per quellocome un tappetino realizzato in cocco o in sisal.I gatti, anche se spesso altezzosi, come noi amano avere con loro gli oggetti a cui sono più affezionati. Un'accortezza da seguire è quella di farli viaggiare con ia cui sono più legati, insieme allain cui dormono più frequentemente. Così ilche li lega a questi oggetti può aiutarli a sviluppare più facilmente un legame con la nuova casa delle vacanze.

Viaggiare senza stress

trasportino

lasciare la borsa aperta

lavarlo per eliminare i feromoni da stress

spruzzare

feromoni

15 minuti prima

- Occorre cercare di ridurre al minimo il livello di stress dei nostri amici baffuti e quindi bisogna prestare molto attenzione a scegliere unda viaggio che sia comodo e gli permetta un tragitto confortevole.I giorni prima della partenza si consiglia di, in casa, per portare il gatto ad abituarsi all'idea del futuro spostamento.Appena arrivati nella nuovo alloggio una buona idea è quella diche vengono rilasciati dal gatto durante il viaggio.Per preparare il micio al viaggio successivo, è anche consigliatosul trasportinoin formato spray circadella partenza.

Questi consigli sono stati tratti dalla

consulenza

Dott.ssa Stefania Giussani

con la, medico veterinario esperto in comportamento animale e presidente senior di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale).