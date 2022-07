Pet Astrology: come sarà luglio per il nostro cane

Mercurio starà per metà mese circa nel Segno del Cancro e poi si sposterà in Leone. Sarà Venere, inizialmente in transito nel Segno dei Gemelli, a prendere il suo posto in Cancro. Marte, invece, sarà per quasi tutto il tempo in Toro e tenterà di imporre delle regole anche ai cagnolini più disubbidienti. Segno per Segno, scopriamo cosa dice l’Oroscopo per i nostri amici a quattro zampe. Le Stelle ci guideranno per renderli sempre più felici…

ARIETE

- Mercurio in Cancro ti renderà molto dispettoso nella prima parte del mese e, se i tuoi padroncini non ti porteranno a fare tutte le passeggiate che desideri, ti vendicherai sotterrando le loro pantofole in giardino oppure mordicchiando i divani con le nuove fodere estive. Attenzione perché le punizioni che riceverai non ti faranno piacere.





TORO

- Con Marte nel tuo Segno per tutto il mese, sarai più attivo e dinamico del solito. Ti si vedrà addirittura correre dietro ai legnetti in spiaggia o in qualche parco. Starai sempre in movimento e ti divertirai anche a nuotare al mare, nell’acqua alta, trasmettendo sicurezza ai bambini che saranno felici di poter giocare e passare un po’ di tempo con te.





GEMELLI

- Prima Mercurio e poi Venere in Cancro, questo mese ti renderanno particolarmente goloso. Probabilmente il caldo e il dispendio di energie ti farà sentire il bisogno di sgranocchiare più spesso le tue crocchette preferite. Il tuo simpatico modo di scodinzolare per avere la pappa riuscirà a conquistare i tuoi padroncini, che ti accontenteranno sempre.





CANCRO

- Luglio sarà un mese allegro e divertente per un cagnolino tenero e dolce come te. Saprai portare gioia alle giornate di chiunque trascorrerà un po’ di tempo in tua compagnia. Con Venere nel tuo Segno, nella seconda metà del mese, potresti innamorarti di una cagnolina conosciuta al mare. La rivedrai sicuramente perché il destino gioca a tuo favore.





LEONE

- Marte in aspetto dissonante questo mese ti renderà molto irrequieto. Sei stanco di essere portato a fare lunghe passeggiate in posti che ti annoiano come i centri commerciali. E sarà proprio per questo motivo che spesso scapperai e ti allontanerai dai tuoi padroncini, facendoli preoccupare. Con Mercurio nel tuo Segno, però, sarai anche tanto simpatico.





VERGINE

- Marte questo mese ti farà sentire in splendida forma e ti si vedrà spesso saltellare felice per casa. Gli unici problemi potrebbero sorgere con Venere in aspetto disarmonico fino al 18: ti sentirai trascurato dai tuoi padroncini, che preferiranno dedicarsi al loro lavoro che a te. Non abbatterti perché questo sarà anche il mese di nuove e grandi amicizie.





BILANCIA

- Con Mercurio e poi Venere in aspetto dissonante, questo mese non se ne parla proprio di eseguire a comando le cose che ti vengono chieste dai tuoi padroncini, come dare la zampa o stare seduto quando vogliono loro. Hai bisogno di sentirti più libero e il caldo di rende molto scontroso e capriccioso. Non abbaiare ai bambini che vogliono giocare!





SCORPIONE

- Marte renderà il mese di luglio particolarmente turbolento e soffrirai il caldo in più occasioni, soprattutto quando i tuoi padroncini ti costringeranno a rimanere in casa mentre loro vanno in spiaggia. Se ti comporterai diligentemente, però, Venere in Cancro ti premierà e ti darà la possibilità di fare qualche bagnetto rigenerante al mare.





SAGITTARIO

- Venere in Gemelli fino al 18 del mese ti renderà antipatico e scontroso con chiunque osi avvicinarsi a te senza darti nulla in cambio. Vanno bene dei biscottini o degli ossicini colorati, ma non accetti che qualcuno ti disturbi soltanto per salutarti. Mercurio, nella seconda metà del mese, ti renderà più socievole e ti porterà in vacanza con i tuoi padroncini.





CAPRICORNO

- Con Mercurio in opposizione per la prima metà del mese, il tuo passatempo preferito potrebbe essere quello di rincorrere i gatti del quartiere, facendo spaventare anche tante vecchiette che hanno paura di inciampare mentre corri vicino ai loro piedi. Dovresti darti una calmata. Marte propone ai tuoi padroncini di farti accoppiare con una dolce cagnolina.





ACQUARIO

- Luglio sarà un mese particolarmente faticoso per te perché sentirai di non avere energie a sufficienza per correre e divertirti insieme ad altri cagnolini o bambini. Sentirai il bisogno di trascorrere un po’ di tempo in località fresche e poco affollate. Ti dispiacerebbe che, vedendo le tue condizioni, i tuoi padroncini non ti portassero in vacanza con loro.





PESCI

- Questo mese ti sentirai particolarmente vivace, lucido e attento. Riconoscerai le persone a cui vuoi bene da lontano e correrai loro incontro per dimostrare tutta la tua dolcezza e il tuo affetto. Nella prima parte del mese Venere ti renderà un po’ capriccioso se non riceverai tutte le coccole che desideri. Nel complesso, sarà un mese indimenticabile.