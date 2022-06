"Pet Science", l'evento Dyson per svelare come prendersi cura della casa e degli amici a quattro zampe

Dyson,

tecnologie all’avanguardia

pulizia approfondita

grazie alla sua consolidata esperienza nel mondo dell’aspirazione e da sempre impegnata nello studio della polvere domestica, proponeper unadelle nostre case, cercando soluzioni a problemi reali e lavorando incessantemente per rinnovare e migliorare le tecnologie esistenti.

Proprio per questo

Dyson

aspirapolvere senza filo

spazzole con tecnologia anti-groviglio

toelettatura degli animali

spazzola delicata antigraffio

dire addio a capelli e peli di animali

pulizia approfondita

rinnova la gamma di, introducendoe un accessorio per la, insieme a una nuovae a una bocchetta a lancia per spazi ristretti. Perdomestici e garantire unadi tutta la casa.

Per celebrare queste novità

Dyson

evento Pet Science

Milano

giovedì 30 giugno

domenica 3 luglio

viaggio all’interno della polvere

amici a quattro zampe

presenta l’, che si terrà in Piazza Gae Aulenti a, con apertura al pubblico da. Con approccio scientifico i visitatori verranno guidati attraverso une delle sue componenti, in particolare quelle derivanti dalla presenza in casa dei nostri, come polline, virus, feci degli acari della polvere, batteri e residui di pelle.

Grazie al supporto di

esperti e ingegneri Dyson

qualsiasi tipologia di peli e capelli

cani e gatti,

, i nuovi aspirapolvere senza filo Dyson verranno presentati e messi alla prova, con un approfondimento sulla tecnologia anti-groviglio, progettata per affrontare, sia quelli disia quelli umani.

Per conoscere ancora più da vicino il mondo degli

animali domestici

esperti di settore,

toelettatori professionisti

coccola speciale

accessorio Dyson

toelettatura

, il palinsesto dell’evento prevederà la partecipazione didall’educatore cinofilo al veterinario, che forniranno consigli utili su come prendersi cura dei propri amici a quattro zampe. Grazie alla presenza di, i visitatori potranno usufruire di unaper i propri animali e potranno vedere in azione il nuovoper la loro

Per poter usufruire di una

consulenza personalizzata

Dyson Demo Store

Dyson.it

e scegliere la tecnologia ideale per le proprie esigenze, è possibile visitare i, situati nelle principali città italiane, o usufruire dei servizi dedicati su

